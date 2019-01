Ancora orrore in ospedale formiche su paziente in reparto rianimazione

di Melina Chiapparino

«Sarò presto a Napoli a verificare di persona una situazione diventata ormai insostenibile. Il problema non sono le formiche in sé, ma la trascuratezza che può portare a contaminazioni ben più gravi, laddove l'igiene dovrebbe essere la regola di base». Lo afferma il ministro della Salute Giulia Grillo nel suo post Facebook in cui commenta il nuovo episodio di invasione di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. «I cittadini - aggiunge Grillo - devono avere la certezza di essere tutelati nella maniera più opportuna in ogni ambiente del nostro Servizio sanitario nazionale! E, per essere chiara, è troppo facile scaricare sul personale la responsabilità di queste negligenze, un caso potrebbe essere una disattenzione, ma ora che sono tre, penso che il management debba fornire risposte chiare».

Ancora un caso di formiche in ospedale e ancora al. Questa volta nel reparto di Rianimazione, dove i parenti di un paziente, V. M., 78 anni, hanno riscontrato la presenza degli insetti sul volto del ricoverato quando ieri pomeriggio lo hanno visitato, allertando il personale sanitario e documentando lo stato del parente con delle foto.Da questa mattina sono in corso leattivata dalla direzione ospedaliera limitate alla stanza dove è stata riscontrata la presenza delle formiche.