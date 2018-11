Scende dal treno con lo zaino pieno di 60mila euro falsi: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 60mila euro contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli. Le banconote erano nella disponibilità di una cittadina originaria del Senegal che è stata bloccata per un controllo nella zona di piazza Garibaldi, non lontano dalla stazione ferroviaria. La donna, residente in provincia di Rimini, non ha saputo giustificare il possesso di quell'ingente somma di denaro: tutte banconote da 50 e da 20 euro, abilmente contraffatte. La donna è stata arrestata con l'accusa di falsificazione e di ricettazione.