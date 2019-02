Colpi di pistola contro il portone di casa uomo colpito da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di terrore nel centro storico di Napoli. Tornano a sparare le pistole della camorra. Il primo raid si è verificato ai Decumani, in vico Santi Filippo e Giacomo: tre bossoli sono stati repertati dalla polizia di Stato nei pressi della abitazione di un pregiudicato legato al clan Sibillo.Alle 3,50 il secondo episodio, sul quale indagano invece i carabinieri. Dodici colpi di semiautomatica calibro 9 sono stati sparati ai Quartieri Spagnoli in via Francesco Saverio Gargiulo contro la casa di un pregiudicato che si trovava agli arresti domiciliari. L'uomo, cardiopatico, si è sentito male ed è stato ricoverato al Cardarelli (non corre pericolo di vita).