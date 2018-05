Un cadavere nel parcheggio: morto con un colpo di pistola alla testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un uomo di circa 45 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato questa mattina in un’area di parcheggio in via Nelson Mandela, nel quartiere Pianura. Vicino al corpo c’era una pistola. Indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli.