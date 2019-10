Napoli, auto sulla folla a Fuorigrotta: almeno tre feriti, bloccato 42enne al volante in stato confusionale

Ultimo aggiornamento: 22:43

NAPOLI - Terrore a piazza, nel cuore di, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. Laa grigia ha percorso contromano tutta via Giulio Cesare per poi schiantarsi sui tavolini del bar all’angolo con viale Augusto. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nell'impatto e hanno raggiunto con mezzi propri il vicino ospedale San Paolo.L'uomo,, residente a Napoli ma originario di Civitavecchia, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, è stato bloccato da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri in, dopo diversi tentativi degli automobilisti di fermarlo.Durante la folle corsa, l'auto impazzita è stata coinvolta anche in un altro incidente, provocando il ferimento di una donna e danneggiando diversi veicoli parcheggiati sul ciglio della strada.Sul posto sono giunte anche due ambulanze e gli uomini del reparto infortunistica della polizia locale diretta dal capitano Antonio Muriano. Sono in corso rilievi.