Agguato tra i bambini: nonno ucciso a colpi di pistola davanti al nipotino, figlio ferito

di Melina Chiapparino

NAPOLI - Un uomo, Luigi Mignano, 57 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Rione Villa, a Napoli. I killer sono entrati in azione in via Ravello, poco prima delle 9, freddando Mignano mentre accompagnava il nipotino a scuola insieme con il figlio Pasquale, 32 anni. Sembra che l'obiettivo del commando di fuoco fosse proprio Pasquale Mignano, ferito alle gambe e adesso ricoverato all'Ospedale del Mare.



Miracolamente illeso il bambino, figlio di Pasquale, che ha visto il nonno cadere sotto i colpi d'arma da fuoco. Della sua presenza sul luogo dell'agguato resta lo zainetto di Spiderman, proprio davanti al cadavere di Mignano. Stavano entrando in auto quando sono stati raggiunti da due persone a bordo di uno scooter nero, forse a volto scoperto. Numerosissimi i colpi di pistola esplosi nell'agguato, a pochi metri dalla chiesa del Rione Villa.



Le volanti della polizia intervenute sul posto hanno ritrovato anche un'auto crivellata di proiettili. Indagini in corso per capire se i due episodi siano collegati o no. Mignano - che conta diversi precedenti per estorsione, droga e anche 416 bis - è considerato vicino al clan Rinaldi egemone della zona. Il figlio della vittima, Pasquale, 32 anni, è rimasto ferito alle gambe ed è ricoverato all'ospedale del Mare. Il figlio invece non avrebbe precedenti ma solo violazioni al codice stradale. I due avrebbero percorso pochi metri visto che la loro casa è poco distante il luogo dell'agguato, in via Ravello.

