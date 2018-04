Nuovo agguato di camorra ucciso come un boss a 19 anni, ferito l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano insieme per strada quando sono stati raggiunti da alcune persone che hanno aperto il fuoco; la ricostruzione è ancora al vaglio, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Poggioreale.Emanuele Errico, 19 anni, del rione Conocal, agli arresti domiciliari per droga, è stato raggiunto dalle pallottole al petto; trasportato all’ospedale Villa Betania e sottoposto a un'operazione d’urgenza, è deceduto in sala operatoria. L’altro giovane, Rosario Ciro Denaro, 30 anni, anche lui della zona, è stato invece ferito alla gamba sinistra e non è in pericolo di vita.