Agente di polizia postale di 44 annui si spara nel bagno del suo ufficio

NAPOLI - Un agente della polizia postale di Napoli, Antonio Rega, di 44 anni, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche Marinare. Secondo quanto si è appreso l'agente, intorno alle 9,30, si è recato in bagno dove poi si è ucciso. Rega era sposato.

