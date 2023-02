Napoli, accoltella poliziotto in commissariato e il collega gli spara: uomo muore in ospedale

Dopo avere ferito la madre in casa, raggiunge il compagno della donna che si era recato in commissariato per denunciare l'accaduto e tenta di accoltellarlo alla gola: un agente cerca di disarmarlo ma viene ferito da un fendente alla gamba e mentre l'aggressore sta per sferrargli un'altra coltellata, stavolta alla gola, un altro poliziotto spara e lo ferisce gravemente alle gambe. L'episodio è avvenuto ieri sera nel commissariato Vicaria in piazza Enrico De Nicola a Napoli.

L'aggressore viene portato nell'ospedale dei Pellegrini ma lì muore.

Nello stesso nosocomio sono stati medicati e dimessi il patrigno della vittima e l'agente.

Il fatto si è verificato intorno alle 22 di ieri nel commissariato Vicaria mentre poco prima c'era stata una lite familiare in via Pietro Colletta. La vittima pare, secondo le prime indicazioni, fosse un assuntore di stupefacenti. Anche il patrigno della vittima è rimasto ferito nella lite in casa ed è stato medicato e dimesso dall'ospedale dei Pellegrini.