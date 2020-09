Naomi Campbell alla sbarra: l'ex fidanzato russo stramiliardario Doronin rivuole i 3 milioni di dollari che le ha prestato

Naomi Campbell trascinata in tribunale da uno degli ex fidanzati che rivuole 3 milioni di dollari, lui, il russo Vladislav Doronin che sul conto corrente di milioni ne ha almeno 1.800. Non sarà facile per la venere nera sfuggire alla sua legione di avvocati la cui parcella sarà certo superiore alla somma chiesta alla top model.



Naomi Campbell, top model in tribunale

Dopo anni turbolenti trascorsi fra tribunali e centri di recupero per alcol e droga, sembrava aver trovato pace. Invece a sette anni dalla loro separazione a trascinarla davanti a un giudice Doronin le fa causa e chiede che gli vengano restituiti i soldi che le aveva prestato ma anche beni per 3 milioni di dollari che l'ex top model si è tenuta. La venera nera e Doronin sono stati fidanzati per cinque anni, dal 2008 al 2013, e molti pensavano che si sarebbero sposati, molti ma non l'ex moglie restia a concedere il divorzio. Il tycoon russo, appassionato di poker on line, era solito viziarla con regali milionari, vacanze extra lusso - inclusa una permanenza nella suite presidenziale al Ritz Carlton di Mosca che costa 13.300 dollari a notte - a una casa a forma di 'Occhio di Horus' sull'isola di Cleopatra in Turchia, passando per un abito di Zac Posen da 34.500 dollari. Ora però Doronin, amico stretto di Leonardo DiCaprio, le presenta un conto milionario: vuole indietro il prestito che le aveva concesso durante la loro relazione, il cui ammontare non è ancora chiaro.

E rivuole anche i suoi beni personali che Campbell non gli avrebbe finora restituito. La causa appare più come una 'vendettà perché a Doronin non servono soldi. Il tycoon è infatti proprietario del gruppo Aman Resorts International, una catena di alberghi extra lusso dove in media ogni ospite è curato da quattro membri dello staff. Doronin è anche il fondatore di Capital Group e amministratore delegato di Oko Group, società che sviluppa progetti immobiliari ed è attiva soprattutto a New York e Miami. Per l'ex top model, che da poco si sarebbe lasciata con la sua ultima fiamma Skepta, si tratta di un colpo in un periodo di calma. Nota per il suo temperamento forte, la venera nera ha avuto diverse grane giudiziarie in passato. È stata condannata quattro volte per aggressione dopo essere stata accusata 11 volte di gesti violenti contro alcuni dei suoi dipendenti e altre persone.



Nel 2008 si è dichiarata colpevole di aver aggredito due agenti di polizia all'aeroporto Heathrow di Londra in seguito alla discussione su un bagaglio perso: era stata condannata a 200 ore di servizi sociali e le è stato imposto un divieto a vita sui voli della British Airways

