La trentunenne che alla guida del suo Suv ha provocato la morte di due giovani carabinieri in servizio, non solo è risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici, ma era stata coinvolta in un’inchiesta per spaccio di droga. Ora Nancy Liliano è indagata dalla Procura di Salerno per duplice omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime, reati a cui potrebbero sommarsi ulteriori aggravanti. Dai primi accertamenti, infatti, è emerso che si era messa al voltante del Range Rover in stato di ebrezza e sotto l’effetto di cocaina quando, nella notte tra sabato e domenica, ha travolto, lungo la statale che collega il comune di Eboli a quello di Campagna, la gazzella dell’Arma - un Fiat Punto - uccidendo due militari e ferendone un terzo. Per l’appuntato scelto Francesco Ferraro, il destino è stato ancora più crudele: aveva terminato il suo turno alle 22 ma, in virtù del suo senso del dovere, avrebbe chiesto di poter prolungare il servizio di almeno altre due ore per dare sostegno ai colleghi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Foto

I FUNERALI

Oggi nei paesi pugliesi dai quali provengono le vittime è stato proclamato il lutto cittadino. Nella cattedrale di Manfredonia, in provincia di Foggia, si terranno le esequie del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, celebrate dall’arcivescovo Franco Moscone. Figlio di un carabiniere in servizio presso il radiomobile di San Giovanni Rotondo, oltre al papà, lascia la mamma Chiara, la sorella Sara e la fidanzata Vilma. «Aveva fin da bambino la divisa cucita addosso - ricorda chi lo conosceva - Era cresciuto con il mito di suo padre». Contemporaneamente, alle 10, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, si svolgerà il funerale dell’appuntato scelto Ferraro, 27 anni. Domenica sera l’arrivo della sua bara in paese, avvolta nel tricolore, è stato accolto con lacrime e applausi. «Abbiamo perso un ragazzo eccezionale - le parole del sindaco Giuseppe Maglie - sempre pronto a mettersi a disposizione, a fare volontariato. È un dolore immane».

I PRECEDENTI

Nancy Liliano era una delle 15 persone alle quali, nel giugno del 2019, i carabinieri della Compagnia di Eboli notificarono altrettante misure cautelari, emesse su richiesta della Dda. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In manette finirono esponenti di spicco della famiglia malavitosa di suo zio, Luigi Del Giorno, ritenuta dagli inquirenti in contatto con la ‘ndrangheta, dalla quale acquistava la droga da rivendere. La 31enne decise di patteggiare la pena a tre anni di reclusione. Risulta aver terminato gli arresti domiciliari nel 2020.

La donna è ricoverata ancora nell’ospedale di Oliveto Citra. Ferita e allettata in nosocomio anche Serena, la diciottenne che era a bordo del Suv insieme a lei. Nello scontro è rimasto coinvolto pure un 75enne di Campagna, Cosimo Filantropia, che guidava un’altra vettura: è stato ricoverato a Battipaglia in prognosi riservata e poi trasferito a Napoli per le sue delicate condizioni. Infine, in ospedale ma non in pericolo di vita, c’è il terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, pure lui in servizio alla stazione dell’Arma di Campagna e che al momento dell’impatto si trovava al volante della gazzella. La Procura di Salerno ha autorizzato la polizia stradale ad acquisire 5 filmati delle telecamere di zona. Immagini nelle quali si vede l’auto dei carabinieri svoltare verso una piccola piazzola, dove solitamente si eseguono posti di controlli, e il suv bianco arrivare a forte velocità dalla direzione Eboli. Prima il testa coda, poi la gazzella è stata colpita dal Range Rover sulla fiancata destra dove erano seduti Pastore e Ferraro.