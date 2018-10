Instagram Nametag, ecco la nuova funzione che cos'è e come si usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità c’è da ieri, e se avete apertove ne sarete accorti: si chiamae si tratta di un badge personalizzabile che si ispira agli Snapcode di Snapchat (lanciati nel 2015), a cui Instagram con le sue stories si è sempre ispirato.Con questa nuova funzionalità gli utenti dipotranno creare una immagine identificativa personalizzata, che potrà poi essere condivisa e scannerizzata per far sì che l’utente sia individuato: per crearlo e personalizzarlo basta andare nella scheda profilo, toccare il simbolo a tre linee in alto a destra e selezionare Nametag.L’opzione prevede di poter cambiare i colori di sfondo, gli emoji, utilizzare un selfie o adesivi: individuare altri utenti con il Nametag sarà altrettanto semplice, basterà avviare la fotocamera di Instagram e toccare ‘Scannerizza Nametag’. Ma come sempre, è molto più semplice prendere il proprio smartphone e farlo, che leggerlo.