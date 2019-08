Nadia Toffa, centinaia in lacrime alla camera ardente: venerdì 16 agosto i funerali

Sono state centinaia le persone che in modo ordinato e silenzioso si sono recate oggi pomeriggio alla camera ardente allestita presso il teatro Santa Chiara di Brescia per dare l'ultimo saluto a Nadia Toffa , la conduttrice de 'Le Ienè morta questa mattina a soli 40 anni per un male incurabile. La camera ardente sarà aperta fino alle 22 e riaprirà anche domani e dopodomani dalle 9 alle 22.Tra i primi ad arrivare l'amico di sempre, il cantautore bresciano Omar Pedrini . Visibilmente commosso Davide Parenti, autore televisivo e ideatore del programma " Le Iene " che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. I funerali si terranno venerdì 16 agosto alle 10.30 presso la Cattedrale della città e saranno celebrati da don Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla 'Terra dei Fuochì.