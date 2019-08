Affitta la moto d'acqua e cade in mare: 22enne muore annegato durante le vacanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nell'isola greca di Mykonos dove un 21enne di Napoli,, è morto a seguito di unavvenuto mentre era alla guida di una. Secondo quanto riportato dalla stampa greca, il ragazzo era in compagnia di un'amica a bordo della moto d'acqua quando, per cause ancora da definire, entrambi sono caduti in mare.Ad avere la peggio è stato il ragazzo, che è annegato. Inutile la corsa all'ospedale di Mykonos, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Le autorità greche stanno indagando su quanto avvenuto ed è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane. Il proprietario della moto d'acqua ha riferito alle autorità che entrambi i ragazzi indossavano i giubbotti di salvataggio e che tutte le norme di sicurezza sono state osservate. I familiari del ragazzo, secondo quanto riporta la testata online «Voce di Napoli», sono già arrivati in Grecia e tra pochi giorni sarà possibile riportare la salma in Italia.