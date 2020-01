Spara e uccide la ex compagna e la figlia, poi si suicida. Lui aveva 27 anni, lei 48

Tragico duplice omicidio-suicidio stanotte a Mussomeli, nel nisseno. Un giovane di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso la sua ex amante e la figlia di lei per poi togliersi la vita. Rosalia Mifsud, 48 anni, aveva avuto una breve relazione con il 27enne, che non voleva però rassegnarsi alla fine della storia: così ha ucciso lei e la figlia, 27enne anche lei, Monica Di Liberto, avuta da un precedente matrimonio.



& Noto ha sparato a entrambe per poi suicidarsi, secondo la ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini: Noto deteneva regolarmente la pistola con cui ha sparato perchè aveva un porto d'armi sportivo. Il dramma si è consumato in un'abitazione del centro storico: i militari sono arrivati sul posto allertati da un vicino di casa. Quando gli uomini dell'Arma e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già privi di vita.



COSA E' ACCADUTO Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane ieri sera si sarebbe presentato nello stabile in cui la donna vive con i due figli, armato di revolver, un'arma regolarmente detenuta. Da settembre aveva iniziato una relazione con la 47enne, una storia che la figlia della vittima, coetanea dell'omicida, aveva sin da subito ostacolato. Così Rosalia Mifsud aveva deciso di interrompere quel rapporto, una decisione che probabilmente il 27enne non aveva mai accettato sino in fondo.



Stanotte, probabilmente al culmine di una discussione, avrebbe estratto la pistola ed esploso almeno quattro colpi di pistola. Per Rosalia Mifsud e la figlia non c'è stato scampo: i colpi li hanno raggiunti alla testa. Poi il giovane ha puntato l'arma contro di sé e si è sparato. Nell'abitazione gli investigatori dell'Arma non hanno trovato segni di colluttazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Mussomeli. Ultimo aggiornamento: 11:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA