Paga bassa, lascia il posto da muratore e spaccia cocaina per i nordafricani (che gli danno pure il telefono aziendale): 22enne finisce in carcere

RIMINI - È arrivato regolarmente in Italia due mesi fa e in Italia, a Rimini, aveva pure subito trovato lavoro come muratore. È la storia di un ragazzo albanese di 22 anni che, una volta vista la paga (bassa) per il lavoro che svolgeva, ha deciso di cambiare attività e - come ha raccontato - «mettersi al servizio di un gruppo di spacciatori nordafricani». Effetti collaterali del più facile guadagno: è stato arrestato. Ma resta il caso emblematico, quello del pusher praticante per mancanza - a suo dire - di giusto guadagno da un'attività regolare e lecita.

Reddito di spaccio

Dal suo racconto sono emersi particolari degni di nota: nel nuovo "lavoro" gli avevano pure fornito un cellulare - per così dire- aziendale con tutti i numeri degli acquirenti. Il 22enne è stato arrestato mentre cedeva due dosi di cocaina e aveva in tasca 800 euro in contanti. In casa aveva altri 230 grammi di polvere bianca un libro contabile con nomi, pagamenti e date. Quasi superfluo sottolineare che ora, a Rimini e dintorni, sono in parecchi a tremare. Il 22enne ha patteggiato 2 anni e 8 mesi senza la sospensione della pena.