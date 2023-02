Muore a Napoli un centauro 19enne, schianto contro un'auto. Stava andando a prendere la sua fidanzata

Un 19enne napoletano ha perso la vita per i gravi traumi riportati nell’incidente avvenuto ieri in tarda mattinata, a Fuorigrotta.

Mattia Borghese avrebbe compiuto 20 anni tra poche settimane ma, nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, non è sopravvissuto allo schianto contro un auto avvenuto intorno alle 13 su via Adriano. Il giovane che secondo le prime testimonianze di alcuni amici, stava andando a prendere la propria fidanzata all’uscita di scuola, si trovava a bordo di uno scooter 300 di cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo.

Dai primi accertamenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, comandata da Antonio Muriano, sembra che il centauro fosse finito nella corsia opposta per evitare un auto che lo precedeva nello stesso senso di marcia e che stava effettuando un’inversione. Dunque, il 19enne dopo essersi spostato dalla propria traiettoria per evitare la Fiat Idea guidata da un 51enne, avrebbe impattato violentemente contro una seconda auto ferma lungo i bordi della carreggiata e con il conducente a bordo.

Tra le ipotesi di ricostruzione della dinamica dell’incidente al vaglio dei uomini coordinati da Muriano, c’è anche la possibilità che il centauro prima di impattare con il veicolo fermo, si sia scontrato anche con l’auto condotta dal 51enne, seppure in maniera lieve. Le velocità dei mezzi coinvolti rimangono da accertare sebbene sia molto probabile che lo scooter non viaggiasse a una velocità contenuta mentre, sul posto, non è stato ritrovato alcun casco di protezione e non è ancora stato possibile stabilire se il centauro lo indossasse.

Il giovane, è stato traportato dal 118 all'ospedale Cardarelli ma non è sopravvissuto ai traumi riportati ed è morto questa mattina. Per il momento, le indagini si possono avvalere dei rilievi planimetrici effettuati sul luogo dell’incidente e, nelle prossime ore, potrebbero essere d’aiuto anche le immagini della videosorveglianza nella zona.

I poliziotti municipali, hanno posto sotto sequestro i tre veicoli, le due auto e lo scooter. La salma del ragazzo è stata trasferita nel reparto di Medicina Legale del Policlinico Federico II per sottoporlo all’esame autoptico, nel frattempo, sarà fondamentale per le indagini, stabilire se lungo la carreggiata in questione, fosse possibile effettuare inversione.