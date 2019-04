Muore a 23 anni sotto il treno regionale: choc sulla linea dei pendolari

Treni bloccati fra Saronno e Lodi in Lombardia. Un italiano di 23 anni è stato travolto e ucciso da un treno regionale sulla tratta Saronno-Lodi all'altezza di Melegnano (Milano). L'impatto è avvenuto attorno alle 18 di mercoledì. Non è ancora stato chiarito se la vittima si sia lanciata di proposito o se si tratti di un incidente.



La circolazione ferroviaria, su una tratta quotidianamente frequentata da migliaia di pendolari lombardi, è stata interrotta in entrambi i sensi per consentire l'intervento degli investigatori.

