Muore trafitto da una finestra precipitata dal 27esimo piano di un palazzo

Uncaduta dall'di lusso. Il dramma è accaduto anella zona che costeggia il lungofiume del Tamigi. A prima vista sembrava che l’uomo fosse caduto dall’edificio ma dopo poco la dinamica dell’accaduto è apparsa più chiara.Comeuna foto scattata dall'edificio sulla riva sud del fiume mostra una grande vetrata, completa di una cornice di metallo, sopra un uomo disteso sul marciapiede. Un'altra immagine mostra invece la finestra mancante all'ultimo piano del palazzo ad un altezza di circa 250 metri.Pare che la vittima stesse camminando proprio lì sotto quando il pannello di vetro si è staccato dal 27esimo piano ed è precipitato giù. Un passante lo ha notato in terra pochi minuti dopo l'incidente. L'uomo, un operaio, era disteso sotto una lastra di vetro che gli aveva letteralmente spaccato la testa: «C'era molto sangue dappertutto», le sue parole.Un portavoce della società che lavora nell'edificio ha dichiarato: «È con grande tristezza che abbiamo saputo dell'incidente nel nostro Corniche della Albert Embankment, in cui un uomo ha riportato ferite mortali. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Stiamo indagando con urgenza e lavorando con i servizi di emergenza per stabilire cosa sia successo».