Muore soffocato da un pezzo di pane mentre va al seggio elettorale

Aveva 84 anni il pensionato Domenico Antonicelli morto a Brusasco ( Torino ) soffocato da un pezzo di pane. La tragedia mentre l'uomo, in compagnia dei famigliari, si stava recando alle urne per votare.Si trovava in auto con la moglie e la cognata, seduto sul sedile posteriore di una Fiat Panda, quando, in via del Tolmino, mentre stavano per raggiungere il seggio di frazione Marcorengo, si è sentito male.Un pezzo di pane gli ha occluso le vie respiratorie e il pensionato è morto. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Accertamenti sull'accaduto in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.