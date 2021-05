Muore dopo la seconda dose di Pfizer nel parcheggio del centro vaccinale

VILLORBA - Anziana di 91 anni muore per arresto cardiocircolatorio nel parcheggio del Punto vaccinale di Villorba: è successo oggi 8 maggio alle ore 11. L’anziana, sottoposta un’ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer, era in attesa che anche la figlia fosse sottoposta a vaccinazione.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Motociclisti contro un'auto a Cremona: morti una ragazza di 26...

Nonno orco violentava le nipotine 13enni sulle quali doveva vigilare: condannato a 14 anni

Immediata la chiamata al 118 e l'attivazione del team del Centro vaccinale che ha subito iniziato le manovre di soccorso. Il defibrillatore posizionato dallo stesso team, ha purtroppo rilevato (così come per tutta la durata dell'intervento ) un ritmo non defibrillabile. L'equipaggio del 118 medicalizzato con anestesista rianimatore, giunto rapidamente sul posto, ha proseguito le manovre rianimatorie; stante la persistenza di un ritmo non defibrillabile la paziente, che soffriva di patologie cardiovascolari e renali, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Treviso dove è deceduta. Per approfondire le cause del decesso l’Ulss 2 ha chiesto l’autopsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA