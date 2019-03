Muore a 31 anni: ingegnere perde il controllo degli sci su una pista nera

Un'altra vittima in montagna. Ha perso il controllo degli sci, schiantandosi contro la neve: è morto così Pietro Maria Pasqualone, ingegnere di 31 anni, che nel pomeriggio era sulla pista nera della ski-area del Mottolino, a Livigno. Soccorso dai poliziotti in servizio nel comprensorio sciistico, è stato portato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo, ma per lui non c'era ormai nulla da fare. Sembra che non indossasse il casco, che comunque non è obbligatorio. La Procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta.

