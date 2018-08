Afa e caldo, due morti in Veneto: Gianfranco crolla a terra durante la gita in bici

Incubo caldo, 30 gradi anche di notte: 18 città italiane con il bollino rosso

PADOVA - Sarebbe legato al gran caldo ilche ha colpito un ciclista stamattina ad Arquà Petrarca in via Vallette sui colli Euganei nel padovano. L’uomo,, originario di Pernumia e che abitava con la famiglia a Battaglia Terme, è stato trovato sul ciglio della strada da un passante che ha subito allertato il Suem.I sanitari hanno tentato di salvargli la vita praticandogli tutte le manovre di rianimazione, ma per il 71enne non c’era più niente da fare. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. In quel momento la temperatura era abbondantemente sopra i 30 gradi.L'uomo stava percorrendo la strada inda corsa quando è uscito dalla carreggiata per un malore che l’ha colpito. Fatale per lui lo sforzo fatto sotto il sole cocente. Polenzani era appassionato di bicicletta e dopo vent’anni aveva ricominciato a utilizzarla nelle sue gite tra i colli. Ultimamente usciva spesso alla mattina, e nonostante le temperature particolarmente elevate di questi giorni, non mancava mai di fare un giro tra le sue amate strade.Anche asi registra una vittima legata al caldo: un’anziana, già affetta da diverse patologie, è svenuta nel quartiere di Borgo Venezia. Anche per lei, nulla da fare, nonostante i soccorsi della badante e dei sanitari.