Muore in ospedale, salma sequestrata dalla Procura durante il funerale

E' caduto dalle scale in ospedale, dopodiché è morto. La vittima si chiama Severino Ronchi, aveva 87 anni ed era professore universitario di Biochimica all’Università degli Studi di Milano; era giunto in ospedale per una presunta ischemia cerebrale, ma nel nosocomio sarebbe accaduto l'incidente ed il decesso.

Due giorni dopo la morte, quando la salma era ormai pronta per il funerale ed essere tumulata, è arrivata la segnalazione di una presunta imperizia commessa da un medico, che ha portato al sequestro del cadavere da parte della procura di Como, scrive Il Giorno.

Dubbi sulla morte

Ronchi, trasportato d’urgenza all’ospedale di Menaggio per la criticità della sua condizione è stato portato al Sant’Anna, valutato da diversi medici specialisti, ma deceduto nella stessa giornata. I familiari hanno iniziato le pratiche per il funerale e la comunicazione pubblica del decesso, quando un medico dell’ospedale Sant’Anna, ha inviato alla direzione sanitaria un nota contenente dubbi sull’operato di un collega.

Inchiesta contro ignoti

La Procura di Como ha disposto l’autopsia sul corpo dell'ex docente universitario, ma nel frattempo erano già stati organizzati e i funerali dell'uomo, che si stavano celebrando quando sono arrivati i carabinieri per la notifica dell'atto ed il blocco alla tumulazione. Il cadavere è stato trasferito a disposizione della Procura.