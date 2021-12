Malore improvviso in casa, Nicholas muore a 25 anni davanti alla mamma e al fratello

Tragedia a Remanzacco, in provincia di Udine, per la morte improvvisa di un giovane di 25 anni, deceduto in seguito a un improvviso malore. Nicholas Cortello lunedì 20 dicembre si è sentito male nell'abitazione di Ziracco, frazione di Remanzacco, dove viveva assieme alla madre e al fratello. Subito sono stati avvisati i soccorsi, ma il personale medico giunto sul posto non è riuscito a evitare la morte del giovane.

La notizia della tragedia ha suscitato profondo dolore e stupore a Remanzacco. Infatti Nicholas Cortello era molto conosciuto nel paese dove viveva, apprezzato in particolare per il suo carattere socievole.

