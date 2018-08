Maria Grazia muore nel sonno a 49 anni durante la vacanza in famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È incredula e smarrita la comunità di Villa Raspa di Spoltore di fronte alla prematura scomparsa di una concittadina conosciuta da tutti e attiva nella vita sociale della cittadina del pescarese. Maria Grazia D’Onofrio è morta a Catania, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, mentre era in vacanza con la figlia diciannovenne Valentina e l’amica Sabrina, stroncata, nel sonno, da un infarto fulminante. Questa l’ipotesi più accreditata appena dopo il decesso, confermata dall’autopsia che si svolta ieri pomeriggio nel capoluogo di provincia di siciliano.Maria Grazia D’Onofrio lavorava come assistente nello studio dentistico di Villa Raspa del fratello Domenico. La donna di Spoltore, che aveva compiuto 49 anni a luglio, si è addormentata domenica sera nella stanza di albergo in cui soggiornava e l’indomani non si è più svegliata. Ad accorgersi dell’accaduto l’amica e la figlia che l’accompagnavo in questo tour estivo in Sicilia che hanno immediatamente allertato i soccorsi, che, intervenuti, non hanno che potuto constatare il decesso. «E’ stato un colpo durissimo per i familiari e per l’intera comunità. Maria Grazia era conosciuta ed amata da tutti – ha detto il primo cittadino Luciano Di Lorito - La conoscevo personalmente per la bella amicizia che mi lega al fratello Domenico, odontoiatra a Villa Raspa, che è stato anche assessore comunale allo Sport. Una donna solare, empatica, alla mano di cui, tra le altre cose, voglio ricordare l’impegno tra i volontari di Croce Rossa. Ci stringiamo tutti in un abbraccio ideale attorno ai familiari».