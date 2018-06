Malore in vacanza entra in mare e muore sotto gli occhi dei bagnanti

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Tragedia in vacanza: la turista entra in acqua per fare il bagno aRiviera e si sente male, pare per un improvviso infarto. La donna ha perso i sensi ed è finita sott'acqua, sotto gli occhi sconvolti degli altri bagnanti che hanno dato subito l'allarme, facendo accorrere iImmediati i soccorsi da parte degli addetti al salvataggio in mare ma per la donna, una turista tedesca, non c'era ormai più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione, la donna èÈ successo nella giornata di ieri, lunedì 11, all'altezza del Bagno 5, a Lignano Riviera. La donna, una turista residente in Germania, di 82 anni, e inin Friuli con i parenti, è deceduta sul litorale. In spiaggia, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Comune di Lignano Sabbiadoro che hanno subito informato il magistrato di turno della Procura di Udine. Ottenuto il nulla osta, la salma è stata rimossa, in attesa del rimpatrio.