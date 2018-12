Il sasso si stacca e lo colpisce Davide muore a 37 anni sotto gli occhi di moglie e figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva 37 anni: è morto durante una gita in montagna con la famiglia, unsotto gli occhi della moglie, in una delle tante escursioni che era solito fare con i suoi cari. È statain un primo momento, prima dell’arrivo dell’elicottero, la corsa all’ospedale di Como e il decesso proprio in ospedale.Davide, di Brugherio, è stato colpito in testa da un, sulla Grignetta, nel Lecchese, a pochi metri dal rifugio Rosalba ai piani del resinelli, riferisce Today. Doliana lavorava per una multinazionale a Milano e si trovava insieme a sua moglie e ai tre figlioletti. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni critiche intorno alle 15, ma nel tardo pomeriggio i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.