Muore al calcetto: «Stroncato da malore in campo». Il fratello era morto nello stesso modo

Un uomo di 49 anni,, è morto ieri a Policastro, in provincia di Salerno. Stroncato da un malore mentre esercitava la sua passione: giocare a calcetto. Gino, molto noto a Vibonati, stava giocando una gara del campionato amatoriale di calcetto quando si è sentito male e si è accasciato a terra.di compagni ed avversari, tra i quali era presente anche un medico, scrive il quotidiano La Città: poco dopo è arrivata un’ambulanza, ma per Paesano non c’è stato nulla da fare. L’uomo giocava nello Sporting Vibonati che stava sfidando il Pixous Policastro.era stato un buon giocatore anche in Serie C con la: dopo aver girato tante squadre a livello dilettantistico, si era accasato quest’anno proprio a Policastro. Un dramma doppio per la famiglia, perché cinque anni fa, anch’egli calciatore (contra le altre) è morto stroncato da un malore in casa.​