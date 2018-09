Annega bimbo di 7 anni nella piscina dell'hotel: mano incastrata in un bocchettone

Da quanto si è appreso il piccolo stava giocando fino a poco prima con alcuni amici nella piscina dell'hotel quando avrebbe infilato la mano in un bocchettone senza riuscire più a tirarla via: immediati i soccorsi. Tutti i turisti hanno aiutato per il recupero del piccolo dall'acqua mentre stavano arrivando i medici del 118. Per più di un'ora è stato tentato di rianimarlo. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell'hotel, i carabinieri sono poi arrivati nell'albergo per avviare gli accertamenti.

dimuore annegato in piscina: era residente ined è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. L'equipaggio del 119 ha tentato di rianimarlo per quasi un'ora. Gli accertamenti sono affifati ai carabinieri.