Muore a 43 anni mentre dorme accanto al compagno

La comunità di Arsego è sgomenta per la scomparsa di Viviana Tosato, 43 anni, morta la scorsa notte nella propria abitazione di Cavino. Il cuore della conosciutissima commerciante di frutta e verdura di Arsego ha smesso di battere verso le tre. Al suo fianco il compagno ha subito chiamato i soccorsi. Ieri i famigliari hanno chiesto l’autopsia per conoscere le ragioni della morte della donna. In paese il cordoglio e lo sconcerto è grande. «Da tempo Viviana faceva parte dell’associazione di...