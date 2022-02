Muore a 31 anni schiantandosi contro un palo per evitare un cane

MAGLIANO DEI MARSI Tragico incidente durante la notte alle porte di Magliano dei Marsi. Un giovane di 31 anni, Enzo Ventimiglia, è morto con la sua auto andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Da una prima ricostruzione sembra che il giovane nel tentativo di non investire un cane che attraversava la strada, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il palo. L’animale è stato rinvenuto morto sul luogo del mortale incidente.

Il giovane, amante della montagna, era conosciuto e stimato in paese. Sul posto i vigili del fuoco di Avezzano che hanno lavorato alcune ore per estrarre il corpo dalle lamiere. Per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo.



