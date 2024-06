Morì a 22 anni ma grazie alla donazione degli organi salvò la vita a una bambina di 17 mesi: «Sono mamma grazia a lui»

Frankie è sopravvissuta a una malattia che la affliggeva dalla nascita grazie a uno sconosciuto che aveva con sè la tessera di donatore degli organi. La morte di Lee, che aveva solo 22, ha portato qualcosa di buono. Oggi, a 20 anni dall'accaduto, le famiglie dei due giovani sono più legate che mai. A parlare è Frankie che grazie a quel gesto d'amore di uno sconosciuto oggi è diventata mamma.

Muore e salva 6 persone

Lee Jones era un timido magazziniere di 22 anni e ha perso la vita a causa di uno scontro con un altro ragazzo: un delinquente lo ha aggredito, lui ha sbattuto gravemente la testa cadendo sul marciapiede ed è morto dopo pochi giorni, all'ospedale. L'attacco gli ha fratturato il cranio e da quell'attimo non ha mai più ripreso conoscenza. Fortunatamente aveva con sè una tessera che dichiarava la sua disponibilità a donare gli organi, con i quali ha salvato 6 persone. Frankie McCulloch, che era una neonata nel momento della morte del ragazzo, è sopravvissuta grazie a una porzione del fegato di Lee ed ora ha quasi la sua età. Frankie è nata con atresia biliare, che causa danni irreversibili al fegato.

Aveva 17 mesi quando ha ricevuto parte dell'organo di Lee e ha potuto iniziare una vita più serena.

«Devo tutto a quell'uomo», racconta adesso Frankie. «So di essere viva oggi e di aver avuto la gioia di diventare anch'io madre grazie a lui. Lee aveva solo 22 anni quando morì e io ho quasi quell'età ora. Ha perso la vita così giovane, quando aveva così tanto per cui vivere. Sono determinata a vivere nel modo migliore per entrambi e a rendere orgogliosi lui e la sua famiglia». Dopo l'intervento di trapianto, i genitori di Frankie sono stati chiamati per sapere se volessero incontrare il padre e la madre del defunto Lee. E hanno detto di sì.

L'inaspettata donazione

Il papà e la mamma di Lee non sapevano che il figlio avesse acconsentito alla donazione finchè i medici non glielo hanno detto. Il padre 63enne spiega: «Quel giorno provammo tante emozioni contrastanti. Eravamo seduti in una stanza con un coordinatore dei trapianti che esaminava un elenco di parti del corpo mentre Lee giaceva nella stanza accanto su una macchina di supporto vitale. Ci era stato detto che non c'erano possibilità che si riprendesse. Abbiamo dovuto dire sì o no per dare il nostro consenso a una lunga lista di cose. Niente potrà mai prepararti a questo. Sembrava un sogno terribile. È stato necessario contattare il medico legale per confermare che fosse possibile procedere con la donazione degli organi, poiché senza la sua approvazione il caso giudiziario contro l'assassino di Lee sarebbe fallito. È stato tutto incredibilmente intenso».

Per la madre, sapere che gli organi del figlio avevano salvato dei bambini è stata una spinta ad andare avanti: «Le nostre vite si erano praticamente fermate, però c'era un motivo per andare avanti. Continuavamo a pensare a questa bambina a cui era stata data la possibilità di vivere, non da noi ma da Lee. Fu l'inizio di un bellissimo rapporto. Siamo rimasti in contatto con Louise, la mamma, e abbiamo visto Frankie crescere da bambina a dolce ragazzina e infine a bellissima giovane donna, ora lei stessa madre. Ci siamo incontrati in diverse occasioni ed è meraviglioso vedere Frankie così sana e felice mentre costruisce una vita con il suo ragazzo e il loro bambino, Rhys. Cerco di non concentrarmi tanto sulla morte di Lee quanto sulle vite che ha salvato».