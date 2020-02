Muore a 15 anni folgorata dallo smartphone: è caduto in vasca mentre faceva il bagno

Una abitudine che hanno in tanti, e che è spesso pericolosa: lasciare lo smartphone, perennemente con problemi di batteria, in carica sempre, anche quando ci si fa il bagno. Un’abitudine che ha ucciso una ragazzina di 15 anni, morta folgorata nella vasca dopo che il cellulare le è scappato dalle mani finendo in acqua.





È successo in Francia, a Marsiglia, domenica scorsa 9 febbraio: non è stato reso noto il nome della vittima, ma stando a quanto raccontato dai media transalpini, la dinamica sarebbe proprio quella. Il cellulare era in carica ed è caduto nell'acqua in cui la giovane stava facendo il bagno, folgorandola: soccorsa e portata all'ospedale Timone, la 15enne è deceduta poco dopo.