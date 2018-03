Uccide la madre e si lancia dal balcone: 40enne morta in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - È morta in ospedale, la 45enne che si è buttata dal balcone di un appartamento a, in provincia di, dopo la caduta dalle scale che è costata la vita alla madre 78enne,LEGGI ANCHE ---> Mugnano, donna ammazza la madre poi si lancia dal balcone​ La donna, che soffriva di problemi psichici, era ricoverata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, era scoppiata unaall'interno dell'abitazione in via Salvatore Di Giacomo. Nel corso della lite la 78enne è caduta dalle scale, forse spinta proprio dalla figlia che subito dopo si è lanciata dal balcone.