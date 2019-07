Punto da un'ape mentre guida, esce di strada e si ribalta con il furgone

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGGIA - I Vigili del fuoco di Muggia sono intervenuti sulla Strada Provinciale 14, all’altezza dell’incrocio con Strada delle Saline, per un. Il conducente di un autocarro,, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sul fianco. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario per il soccorso del ferito che è stato precauzionalmente trasportato all’ospedale per escludere un eventuale reazione allergica. Sul posto anche i Carabinieri.