Mozzarella alla Nutella, l'abbinamento dal gusto choc: ecco come viene realizzata

Ultimo aggiornamento: 18:28

Mozzarella alla Nutella, l'abbinamento tra salato e crema alle nocciole stuzzica più di qualche caseificio. Ma come sarà il gusto? E come viene realizzata la mozzarella alla Nutella? A caldo, ovviamente, direttamente nel caseificio. Ma se, ad esempio, c'è qualche caseificio che la Nutella la inserisce come se fosse una pralina nel cuore caldo della mozzarella, come nel caso del Caseificio D'Anzi di Carosino (Taranto), che ha pubblicato su Facebook il video con le fasi della realizzazione del prodotto, c'è chi, invece, nella vicina Martina Franca (Taranto), la Nutella la spalma direttamente con il cucchiaio dentro la mozzarella mentre viene formata la classica forma "a pallina", come ad esempio avviene nel caseificio Semeraro.Chi la mozzarella alla Nutella l'ha provata ancora calda dice che il sapore ricorda il latte al cacao, mentre quando viene assaggiata fredda, il sapore cambia, esaltando il contrasto il salato della mozzarella e il dolce della crema alla nocciola.