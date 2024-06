Movimento 5 Stelle in crisi, cos'è successo al partito dei grillini? Dal boom del 2018 alla dissoluzione del campo largo

Il risultato ottenuto alle elezioni europee dal Movimento 5 Stelle, che si è portato a caso il 10 percento, sancisce un cambiamento inequivocabile per il partito dei grillini.

Con sei punti percentuali in meno rispetto alle europee del 2019, quando i 5 Stelle erano al 17,1% con Luigi Di Maio, la crisi o il tracollo del partito appare subito lampante. E allora ci si chiede: perché? Cosa è accaduto dal quel lontano 2019?

Le ultime elezioni

Secondo quanto rivelato dall'analisi dell'istituto Cattaneo la drastica caduta del partito dei grillini (dal 15,4 al 10%) è dovuta soprattutto alla perdita di consensi nelle regioni meridionali e nelle Isole, dove quasi si dimezzano. Al contrario, il piccolo incremento nelle percentuali di voto registrato dalla Lega e da FI-Noi Moderati è stato prodotto proprio al Sud e nelle Isole. Al Nord la Lega ha visto addirittura ridursi le sue percentuali di voto. Mentre il successo di Forza Italia è largamente concentrato in Sicilia, dove arriva al 24% dei consensi, grazie all’apporto di vari candidati forti, provenienti da diverse traiettorie politiche.

Dal boom del 2018 al tracollo del 2019

Era la sera del 4 marzo 2018 quando il M5s risultò essere il partito più votato dagli italiani: un elettore su tre aveva scelto i grillini, portandosi a casa percentuali da capogiro, 32,7%. Tuttavia, neanche nelle previsioni più azzardate si sarebbe potuto mmaginare il declino che ha colpito il Movimento nei primi mesi del 2019. Nell’ultima Supermedia di Yout trend del 2018 i 5 Stelle erano accreditati del 26%, in discesa costante di circa un punto al mese (-0,92% ogni 30 giorni) dai massimi di aprile dopo il boom delle Politiche. Fra gennaio e le Europee del 26 maggio 2019, il calo anziché rallentare ha raddoppiato la velocità (-1,79% mensile), finché il partito ha toccato il 17,1%. In quindici mesi, il Movimento era passato da essere la prima forza politica con 14 punti di vantaggio sulla seconda, a essere la terza, con 17 punti in meno della prima, la Lega, e quasi 6 in meno della seconda, il Pd. Ma perchè? Quell'anno era stato caratterizzato da un contesto politico complesso, a partire dalle tensioni emerse durante la sessione di bilancio autunnale, in cui sono venute alla luce tutte le divergenze con la Lega, soprattutto riguardo alle politiche economiche sostenute dal Movimento 5 Stelle, come il reddito di cittadinanza. Ma come rivelava You Trend, l’impulso positivo che il reddito di cittadinanza avrebbe potuto avere sui consensi dei 5 Stelle non si è verificato, anzi: fra la fine di gennaio e la fine di marzo, il Movimento guidato da Di Maio ha vissuto probabilmente il momento di crisi più nera della sua storia.

Il Covid non c'entra

No, il Covid non c'entra. Qualcuno potrebbe pensare che il lockdown e i Dpcm restrittivi del 2020 stabiliti dal premier Conte durante la pandemia da Covid-19, possano aver influenzato l'indice di gradimento per il partito, portando a una sorta di declino nella popolarità del leade pentastellato.

La sardegna di Todde

In realtà non è così: ripescando i sondaggi del 2020, si osserva che l'indice di gradimento di Conte aveva raggiunto il 71%, con un aumento di 19 punti percentuali rispetto a febbraio. Anche Ipsos riportava un incremento di 13 punti, passando dal 20 febbraio al 26 marzo, e fissava il suo indice di apprezzamento al 61%.

Ma quest'anno il vento sembrava essere cambiato con l'elezione di Todde a Presidente della Regione Sardegna, che era stato il laboratorio per testare la possibile alleanza politica nel cossidetto campo largo tra Pd e M5S. Anche Todde si era detta orgogliosa per i risultati ottenuti dal suo Movimento che in Sardegna: «A chi per l'ennesima volta augura la morte politica al M5S, parlando di sconfitta o di debacle, rispondiamo che in Sardegna abbiamo dimostrato quanto il duro lavoro paghi e quanto un progetto credibile e serio riesca a convincere i cittadini».

La dissoluzione del campo largo

E si arriva così ad aprile, con la dissoluzione del campo largo e la corsa solitaria alle europee e amministrative per i pentastellati. Il clima di tensione tra Pd e M5S si è profilato dopo le bufere giudiziarie che hanno investito il Pd in Puglia ad aprile, portando al dissolvimento del campo largo con M5S. Dopo l’'inchiesta sul presunto voto di scambio che ha coinvolto Anita Maurodinoia, membro della giunta regionale guidata da Michele Emiliano, e l'arresto per corruzione di Alfonso Pisicchio, ex assessore di Emiliano durante il precedente mandato, quel che resta del campo largo sono solo macerie. Con queste premesse, Conte ha scelto di intraprendere una campagna elettorale solitaria, immergendosi in un tour per tutta Italia come non candidato. Questa decisione di correre da soli, senza alleanze strategiche con il PD, ha esposto il Movimento 5 Stelle a una competizione più dura e frammentata. L'assenza di un campo largo ha indebolito la capacità del Movimento di attrarre una base elettorale ampia e variegata, costringendolo a confrontarsi con una platea di elettori sempre più frammentati.