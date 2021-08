Rissa tra giovani in pieno centro nella notte: pugile di 18 anni muore accoltellato

CASERTA - Una rissa tra giovani nella notte in via Vico a Caserta è finita in tragedia. Un pugile di 18 anni di Marcianise, Gennaro Leone, è stato ferito a morte con una coltellata. Il decesso poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Il ragazzo, ferito alla gamba, ha perso molto sangue. I carabinieri sulle tracce di due giovani che avrebbero partecipato alla rissa scatenando il panico in pieno centro. Lo choc nelle vie del centro, da anni ormai in balia della movida nei fine settimana. Mai però a Caserta si era arrivati a tanto.

