Esce di strada, salta una corsia e si cappotta nel fosso: muore 30enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Terribile incidente ieri, poco prima delle 22, a Motta. Due amici, dopo aver trascorso la serata insieme, stavano tornando da. A bordo di unai due giovani stavano percorrendo, poco lontano dalle cantine Montagner, quando, all'altezza di una curva, in prossimità del civico 6, l'autista ha perso il controllo. L'auto è sbandata paurosamente, ha fatto un salto di corsia ed è finita dentro il fossato, dopo essersi cappottata. Violento lo schianto: la parte anteriore dell'auto si è accartocciata contro la sponda in cemento della passata d'ingresso della villa. Il conducente, un romeno di 30 anni, è morto sul colpo. L'amico 34enne, albanese, che sedeva di fianco, versa in gravissime condizioni in ospedale a Treviso.