Mortirolo: gita in motoslitta in mezzo alla neve, morto a 20 anni travolto da una valanga

Muore a 20 anni travolto da una valanga mentre stava compiendo un'escursione in motoslitta sulle montagne sopra il passo del Mortirolo nel comune di Monno, in Alta Valle Camonica, a circa 2.700 metri di quota. Abitava in provincia di Sondrio.

LA TRAGEDIA

Era con un gruppo di persone in motoslitta quando c'è stato il distacco. Gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) a rotazione hanno portato i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza: una trentina i soccorritori. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è però deceduto.

