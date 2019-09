Offshore si schianta contro la diga: tre morti. Cercava di battere il record Addio a leggenda della motonautica

la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Stava quindi entrando in laguna. Sul posto si trovano i Vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di Porto. A bordo della barca c’era Fabio Buzzi, ingegnere e imprenditore di Lecco, pluricampone di motonautica: stava tentando di riprendersi il record che gli era stato strappato nel 2016. Aveva 76 anni. E' stato campione del mondo di motonautica e presidente della Commissione nazionale offshore e endurance: una leggenda. Gli altri morti sono due piloti inglesi. Ferito gravemente un altro pilota italiano, Mario Invernizzi, trasportato in ospedale. Non è chiaro come l’equipaggio non abbia visto l’ostacolo.



I corpi dei primi due deceduti sono stati recuperati subito, mentre un terzo componente dell'equipaggio risultava disperso. È stato individuato poco dopo, anch'egli deceduto, dai Vigili del fuoco. L'incidente, con il buio fitto, è avvenuto davanti alla "Lunata", la diga artificiale fatta di grossi massi calati sul fondale costruita a protezione delle opere del Mose, a sud della diga di San Nicolò del Lido.

TUTTI I PARTICOLARI SUL GAZZETTINO DI DOMANI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tre morti e un ferito nello schianto avvenuto questa sera in laguna a Venezia. Un offshore da garacercava di battere il record sul percorso Montecarlo-Venezia (in pratica un giro d'Italia) e proprio in vista dell'arrivo, con i cronometristi ad attenderlo, si è schiantato violentemente contro