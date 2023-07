Aria condizionata e motore accesi in auto quando è ferma: attenzione alle multe

Come chi tiene acceso il motore quando l'auto è ferma. È un'inutile emissione di Co2. Ma anche l'aria condizionata va spenta. Soprattutto: non si può tenere il motore acceso solo per mantenere in funzione il climatizzatore quando l'auto è in sosta. Altrimenti? Scatta una sanzione di 500 euro.

Perché ci sono alcuni casi, esplicitamente elencati nel Codice della Strada, in cui anche il condizionatore si deve spegnere.

Ma quali sono questi casi? Vediamoli.

Auto in sosta

Non si deve tenere acceso il motore e il climatizzatore quando l’auto è in sosta che come è noto è una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo. Quindi auto rigorosamente spenta. Perché? Per l'ambiente e la qualità dell'aria.

Ma davvero è stato mai multato qualcuno che non voleva affogare in auto per il caldo e ha tenuto acceso l'aria condizionata accesa? Sì, a Como un automobilista ha dovuto pagare una sanzione di 218 euro solo per essersi fermato con la sua auto a margine della carreggiata, per fare qualche telefonata con il motore e l’aria condizionata accesi.

Cosa dice il Codice della Strada?

Bisogna leggere l’art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada. Eccolo:

«È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 223 a € 444)».

Anche se mi fermo per pochissimo tempo?

C'è una differenza tra arresto, fermata e sosta del veicolo. Per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. La fermata è la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. La sosta, che qui ci interessa, è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Insomma non si può parcheggiare, rimanere in auto e tenere il motore acceso per avere il climatizzatore in funziona.