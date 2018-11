Motociclista 44enne muore dopo una caduta è giallo sull'incidente

Sandro Mayer morto, addio al giornalista di DiPiù e Ballando con le Stelle. Aveva 77 anni

Si chiamavadi oggi sulla Circonvallazione di Palermo. L'uomo, un centauro esperto, viaggiava a bordo della sua Ducati Monster nera, quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra battendo la testa. Pietro Vincenzo Brasile è morto sul colpo.A niente sono valsi i soccorsi del 118 arrivati dopo pochi minuti. Si indaga sulla morte del motociclista per accertare le cause dell'incidente: pare che abbia urtato contro un'auto. Tra le ipotesi anche quella che abbia perso il controllo della moto. Disagi per gli automobilisti rimasti bloccati sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza del carcere Pagliarelli di Palermo.