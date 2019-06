In moto si schianta contro l'auto della protezione civile: muore centauro

di Nello Fontanella

NOLA - Drammatico incidente stamani sulla variante 7 bis Nola-Villa Literno: un centauro è finito su un mezzo Iziasu D Max in forza alla Protezione Civile regionale ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometri 27.700 in territorio del comune di Caivano, direzione Nola, poco prima dello svincolo della bretella dell'A1 Napoli Roma. Sul posto gli agenti della polizia stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola per i rilievi.