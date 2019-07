Moto contro una mucca, muore il centauro e pure l'animale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 49 anni, Donato Semeraro di Martina Franca, è morto per un incidente stradale: alla guida di una Bmw 1000 si è scontrato con una mucca sulla strada che collega la cittadina della Valle d'Itria a Noci (Bari), nei pressi di Contrada Masella. Morto anche l'animale, che era sulla carreggiata per motivi da accertare. Sul posto Polizia stradale, Polizia Locale e 118. Al loro arrivo sia per il motociclista che per il bovino non c'era più nulla da fare. Sono in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica.