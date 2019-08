Terribile scontro moto contro auto muore centauro di 40 anni

Un motociclista, di 40 anni, di Brugnera (Pordenone), è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto un quarto d'ora dopo mezzanotte lungo la bretella che conduce all'ingresso autostradale di Sacile Ovest, quando la moto che stava guidando si è scontrata con un'automobile. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri della stazione di Caneva. Il conducente dell'auto, invece, è rimasto illeso. Sul posto sono accorsi anche un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone.

