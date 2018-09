Morto a 63 anni Zanza, re dei vitelloni romagnoli: «Sesso con una 23enne»

Lory Del Santo, il padre di Devin parla a Pomeriggio 5: «Sono anni che non vedo mio figlio»

Se n'è andato proprio come aveva vissuto per quasi tutta la sua vita. C'è tutta la riviera romagnola in lutto, ma probabilmente la notizia colpirà un po' in tutta Europa: è, all'età di, più noto come 'Zanza', il '' che negli anni ha conquistato tantissime donne provenienti da diversi paesi europei.A stroncare l'uomo è stato unaccusato la notte scorsa: secondo quanto riportato da Rimini Today , '' si era appartato incon unaper un rapporto sessuale, poi si è sentito male e la ragazza ha chiamato un'ambulanza. Il personale del 118 ha tentato, invano, di rianimare il 63enne latin lover, divenuto una vera e propria leggenda dagli anni '70.Svedesi, francesi, inglesi, tedesche: sono state tantissime leestive di '', che lavorava per un locale come il Blow Up e che riusciva a coniugare la seduzione da 'macho' con le buone maniere da vero gentleman. Secondo alcuni, le turiste sceglievano la riviera romagnola proprio per incontrarlo e, addirittura, il quotidiano tedesco Bild gli aveva dedicato un articolo.Il look un po' tamarro aiutava, non poco, questo latin lover romagnolo: fisico prestante, pantaloni di pelle, stivaletti e gilet borchiati, con il petto un po' villoso messo in bella mostra. Secondo quanto dichiarava lui stesso, nel corso dei decenni sono state migliaia le conquiste in riviera.