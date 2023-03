Tragedia al Passo del Bacio: vola nel vuoto per 50 metri e muore sotto gli occhi della fidanzata

Un volo di 50 metri nel vuoto e lo schianto al suolo a Santa Margherita Ligure non hanno lasciato scampo a un 30enne che stava percorrendo il sentiero tra San Fruttuoso e Camogli, all'altezza del Passo del Bacio, insieme alla sua compagna e ad una coppia di amici che hanno allertato i soccorsi, ma per la vittima non c'è stata possibilità di salvezza. L'uomo, infatti, era già deceduto, presumibilmente sul colpo, considerando l'altezza e la violenza dell'impatto.

Caduta improvvisa

Il luogo impervio in cui è caduto, ha reso complesse non solo le operazioni di soccorso, ma anche il recupero del cadavere che è stato possibile solo con l'intervento di un elicottero. Dai primi accertamenti, pare, che l'uomo abbia perso l’equilibrio e sia precipitato lungo la scarpata. La donna ed una coppia che erano insieme al 30enne sono in stato di choc, a causa del drammatico incidente, accaduto durante una tranquilla domenica in gita.

Regole per la sicurezza

Proprio ieri il Cda del parco regionale aveva varato alcune restrizioni per un tratto di sentiero per innalzare il livello di sicurezza, non tanto per la difficoltà di percorrenza, ma vista la lunghezza di circa 10 km, con le alte temperature unite ad un tasso di umidità fanno percepire un livello di calore insostenibile, anche nei periodi non prettamente estivi. Alle nuove regole si affiancherà l'attività di vigilanza dei guardiaparco e gli assistenti.