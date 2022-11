Muore a 17 anni travolto dal treno: stava scappando dai carabinieri dopo aver tentato un furto

Un ragazzino nordafricano ​è morto a 17 anni travolto dal treno: è accaduto stanotte mentre il giovane stava scappando dai carabinieri dopo aver tentato un furto. La tragedia è avvenuta a Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara.

Il giovane era irregolare e senza fissa dimora

Il 17enne di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora, con un complice, poco dopo la mezzanotte, aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l'allarme.

La fuga

Una pattuglia dei carabinieri ha intercettato i due in fuga. Uno dei, un 22enne algerino, è stato subito fermato, l'altro ha proseguito la fuga ma mentre attraversava i binari è stato investito da un treno merci, rimanendo ucciso sul colpo.

Il sindaco: un militare ha rischiato la vita per salvarlo

«La morte di un ragazzo non può lasciare indifferenti. Una vera tragedia. So che un carabiniere nel tentativo disperato di salvare il giovane ha rischiato anche lui la vita». Così il sindaco di Dormelletto (Novara), Lorena Vedovato, dove nella notte un ragazzo di 17 anni, di origine magrebina, è morto nella fuga dai carabinieri, dopo avere tentato un furto in farmacia con un giovane di 22 anni, bloccato dai militari. I carabinieri di pattuglia si sono accorti dell'accaduto e dell'allarme della farmacia, vedendo poi i due che correvano via hanno iniziato ad inseguirli a piedi. La titolare del negozio, che si trova in un punto piuttosto isolato del paese, è stata informata dell'accaduto soltanto in mattinata e non risultano al momento residenti che si siano accorti del trambusto.